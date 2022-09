Juventus-Salernitana, Allegri senza pace: fuori due big

Juventus-Salernitana, Allegri senza pace non ha mai potuto ancora schierare la migliore squadra possibile. Due big fuori

Chissà quando ci riuscirà Massimiliano Allegri a schierare la miglior Juventus possibile. Non prima dell’anno prossimo diremmo, soprattutto se andiamo a pensare a Chiesa e Pogba. Ma non sono solamente questi due a tenere sulle spine il tecnico livornese, ma anche gli infortuni dell’ultim’ora che costringono a trovare delle nuove soluzioni ogni settimana. Anche due volte nello spazio di pochi giorni, visto che è iniziata la Champions League e si gioca praticamente sempre.

Domenica sera allo Stadium arriva la Salernitana di Nicola, una squadra cresciuta rispetto allo scorso anno. La Juve deve vincere per forza dopo un pari in campionato e la sconfitta di Parigi. Ma Allegri, come detto, non potrà contare sulle prestazioni di due big.

Juventus-Salernitana, fuori Szczesny e Di Maria

In queste ore verranno valutate le condizioni di Szczesny, alle prese con una distorsione alla caviglia. Difficile vederlo in campo in campionato, si cercherà di renderlo abile a arruolabile almeno per la gara contro il Benfica. In questo caso però il tecnico è tranquillo, visto l’impatto che ha avuto Perin sulla stagione. Del secondo portiere ci si può fidare ad occhi chiusi e lo ha dimostrato più volte nel corso di questa spezzone di stagione.

L’altro problema riguarda Angel Di Maria, di nuovo preoccupato del problema all’adduttore che lo ha messo ko alla prima giornata contro il Sassuolo. L’argentino non è al massimo della condizioni fisica e potrebbe rimanere di nuovo fuori dai convocati e, anche in questo caso, l’obiettivo è quello di averlo mercoledì prossimo quando ci sarà il debutto in casa nella Coppa. Dubbi di formazione ce ne saranno fino all’ultimo secondo spiega la Gazzetta dello Sport. E soprattutto lì davanti ci potrebbero essere delle sorprese.