Juventus-Salernitana probabili formazioni | Allegri con tanti dubbi

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Salernitana, sfida in programma questa sera allo Stadium con inizio alle 20.45.

Una partita nella quale chiaramente i bianconeri sono chiamati a dare il massimo, cercando di conquistare altri punti per muovere la classifica. La formazione di Allegri continua a rimanere imbattuta dopo cinque giornate di campionato e in piena corsa per il titolo. Del resto siamo solo all’inizio del torneo. Tuttavia è fondamentale non commettere errori e rimanere nel gruppo delle squadre che – anche dopo la sosta mondiale – lotteranno per il tricolore.

Per questo motivo sarà fondamentale gestire nel migliore dei modi l’organico a disposizione. Di sicuro bisognerà giocare con concentrazione, perchè l’avversario – la Salernitana – è una delle squadre più attrezzate tra quelle che lottano per la salvezza. E potrebbe creare diversi grattacapi all’undici di Allegri.

Ci sono ancora tanti dubbi di formazione riguardo la Juventus, che comunque è alle prese con tante assenze, tra cui quelle di Pogba e Di Maria. Non ci sarà ovviamente Chiesa e ieri Allegri ha annunciato anche il forfait di Locatelli. Modulo che può cambiare da 4-3-3 ad un 4-4-2, ma saranno comunque gli interpreti a fare la differenza. In difesa Rugani o Gatti al fianco di Bonucci, mentre Paredes sarà in cabina di regia. Guardando anche ai prossimi impegni, possibile riposo per Kostic, in attacco si potrebbe vedere anche Kean al fianco di Vlahovic. Ma le decisioni saranno prese in extremis.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.