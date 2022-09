Juventus, incubo infortuni: doppio KO, a rischio per la Champions

Juventus, incubo infortuni: doppio KO e la Champions League è a rischio. Le ultime che arrivano dalla Continassa

Come se non bastasse un’altra tegola si abbatte sulla testa di Massimiliano Allegri. Il momento non è dei migliori in casa bianconera per quanto riguarda gli infortuni. Sfortuna o si sbaglia qualcosa? La domanda ce la poniamo tutti, soprattutto quando si parla di stop muscolari che mettono il tecnico nelle condizioni di dover mandare in campo una squadra diversa da quella immaginata nel corso dell’estate. E, di problemi, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, ce ne potrebbero essere anche in vista della prossima gara di Champions League contro il Benfica, importante e quasi decisiva, in programma mercoledì a Torino.

Perché le assenze dovrebbero essere due. Una certa, l’altra assai probabile. Il primo ad essere sicuro di non esserci mercoledì è Locatelli. Possibilità nulle di recuperarlo. Al quale si aggiunge un altro elemento della mediana.

Juventus, anche Rabiot a rischio

C’è anche Adrien Rabiot a rischio. Che non solo mette ansia ad Allegri ma anche alla Nazionale francese che deve capire se convocarlo in vista degli impegni di settembre. Quel giocatore che sembrava in uscita in estate – che era già volato a Manchester, a dire il vero – è ritornato velocemente ad essere un punto fermo della squadra del tecnico livornese che non ci ha pensato nemmeno un secondo a mandarlo in campo appena rientrato a Torino. Potrebbe non farcela per il Benfica spiega il quotidiano torinese, che analizza anche un’altra questione: menomale che in questo momento ci sono Miretti e Fagioli in rosa, altrimenti sarebbero stati problemi enormi.

In tutto questo Paredes sarà costretto a fare gli straordinari. L’argentino oggi sarà titolare e mercoledì pure. Nonostante, ovviamente, non sia nelle migliori condizioni fisiche possibili. Ma serve, eccome.