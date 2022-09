Juve-Salernitana, pugno duro di Gravina: “Se un episodio così…”

Juventus-Salernitana, le parole con le quali Gravina ha commentato il goal (regolare) annullato ai bianconeri domenica scorsa.

La sensazione di aver assistito ad uno degli errori più grossolani dell’arbitro è ancora tangibile. In occasione di Juve-Salernitana, l’utilizzo del VAR è stato assolutamente inefficace, per usare un eufemismo, ed ha aperto la strada a quei dibattiti che chiaramente contribuiranno a catalizzare l’attenzione mediatica, e non potrebbe essere altrimenti.

Non solo la posizione di Bonucci, ma anche la presenza di Candreva (non ravvisata) hanno fatto gridare allo scandalo, a cui l’AIA ha provato a rispondere affermando di non avere a disposizioni quelle immagini che immortalano il frame nel quale l’esterno di Nicola in maniera limpida tiene in gioco tutti. Ma a mettere benzina sul fuoco ci hanno pensato anche le ultime dichiarazioni di Vincenzo Gravina, che non sono passate affatto inosservate.

Juventus-Salernitana, la chiosa di Gravina e l’ultima frecciata

Diversi sono gli spunti di riflessioni offerti dall’interventi di Gravina: “L’immagine fatta vedere dopo non era stato messa a disposizione, dal momento che non è in possesso dell’AIA, né degli arbitri stessi né del VAR.” La classe arbitrale ha dunque visto ciò che si poteva vedere, e dunque “né gli arbitri né il VAR hanno sbagliato“. Ma non è finita qui.

Gravina ha infatti continuato: “Se un episodio così, dopo sei giornate di campionate, deve far urlare allo scandalo..diamoci una calmata e ritorniamo tutti nei nostri ranghi.”