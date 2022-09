Juventus, ultim’ora Allegri: la decisione ufficiale del giudice sportivo

Juventus, ecco la presa di posizione da parte del giudice sportivo sul caso Allegro dopo i fatti della gara con la Salernitana.

Archiviata la gara contro la Salernitana, che inevitabilmente continuerà a far parlare di sé ancora per diverso tempo, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di vigilia di Champions League: i bianconeri se la vedranno infatti con un Benfica che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la “Vecchia Signora”.

Juve-Salernitana, dicevamo. Proprio gli strascichi della gara con i granata si sono concretizzati con le decisioni prese dal giudice sportivo, che ha deciso non solo di squalificare Milik e Cuadrado per una giornata, ma anche di prendere provvedimento all’indirizzo di Max Allegri, che dunque sarà squalificato in vista di Monza-Juve. Al tecnico livornese, che ha ricevuto anche un’agenda da 15 mila euro per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose, sono state “accusate” anche le “offese generiche rivolte all’indirizzo della classe arbitrale“.