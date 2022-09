“Nessun problema a rigiocarla”: Juve-Salernitana non è ancora finita

Juventus-Salernitana, l’annuncio in radio che potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola, anche se le chances che la gara venga disputata sono piuttosto scarse.

Juve-Salernitana è destinata a far parlare di sé ancora a lungo. Dopo un primo tempo disastroso, infatti, gli uomini di Allegri erano riusciti a ribaltare la gara in maniera insperata nel finale, grazie all’incornata vincente di Arkadiusz Milik: goal annullato, però, dal direttore di gara, che dopo un consulto VAR ha deciso di non convalidare la rete giudicando influente la posizione di Bonucci.

In realtà, tutta la terna arbitrale ha ignorato la posizione di Candreva, che in basso nell’inquadratura – come evidenziato da Sky – tiene in gioco tutti. Clamore mediatico che non si è ancora spento, ma che chiaramente lascerà spazio al calcio giocato tra poche ore, con l’impegno di Champions League che vedrà la compagine di Allegri affrontare il Benfica nel primo vero dentro-fuori per Vlahovic e compagni. Sono stati in molti, però, a paventare la possibilità che la gara con i granata possa essere disputata: opzione, ricordiamolo, che a norma di regolamento sarebbe del tutto inapplicabile e non prevista.

Juventus-Salernitana, l’annuncio di Iervolino

A rincarare la dose, però, ci ha pensato il numero uno dei granata Danilo Iervolino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso tutta la sua disponibilità in merito alla possibilità di rigiocare il match. Ecco le parole del presidente granata: “Se i bianconeri vogliono rigiocarla, per me non c’è alcun problema.”

Si tratta di affermazioni che chiaramente si distanziano anni luce da quelle con le quali sia l’AIA, sia Vincenzo Gravina, hanno provato ad allontanare da sé ciò che in realtà è sembrato piuttosto evidente…