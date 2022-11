Polveriera Juventus, è successo davvero: “Allegri dimesso”

Polveriera Juventus, è successo davvero: anche Allegri e Cherubini pronti a dimettersi ma la società ha deciso di fermare tutto

Le dimissioni di Agnelli e tutto il Cda hanno messo fine all’era bianconera. Un’era fatta di trionfi e di trofei portati a casa. Un’era fatta di soddisfazioni enormi, di molte gioie, e anche di qualche dolore soprattutto nella prima parte di questa annata.

E secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, anche Allegri e Cherubini sarebbero stati pronti a dimettersi. Anzi, lo avevano quasi fatto, parlando con Agnelli e mettendo nelle sue mani quello che è il proprio incarico. Ma dalla società dimissionario e anche da Elkann è arrivato il diktat di andare avanti. Di credere ancora nel progetto e cercare di chiudere la stagione con almeno un trofeo in bacheca. Insomma, una cosa mai vista prima.

Polveriera Juventus, Allegri e Cherubini pronti a dimettersi

Insomma anche il direttore sportivo e il tecnico erano pronti a dimettersi. Anche loro pronti ad a lasciare la nave nella tempesta. Non che le dimissioni del Cda siano arrivate per questo motivo, anzi, tutt’altro: ma la Juve al momento è un nave in balia delle onde, belle alte, che hanno la “faccia” dei giudici e anche della Figc che vuole andare avanti e vederci chiaro. Una situazione che Allegri e Cherubini a quanto pare devono affrontare di petto, a partire dal rientro delle vacanze. E portare qualcosa a casa. Difficile, in un momento come questo. Impossibile se si pensa a quello che è successo. Ma la Juve rimane la Juve. Sempre.