Non c’è pace per la Juventus: Paratici si prende il bomber

Non c’è pace per la Juventus, il giovane attaccante potrebbe finire al club londinese già a gennaio: l’offensiva è partita.

In tanti in queste concitate si domandano se ciò che avvenuto lunedì sera possa in qualche modo riverberarsi sui piani della Juventus in vista dell’imminente mercato. Sì, perché gennaio è ormai arrivato e sarà il mese in cui si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio d’amministrazione bianconero. John Elkann, intanto, ha voluto tranquillizzare tutti, asserendo in un comunicato ufficiale che il progetto sportivo della Juventus rimane solido e ambizioso, al di là di quello che succederà in ambito giudiziario.

Normale che le preoccupazioni riguardo a delle possibili sanzioni – che non sono da escludere, specie ora che la Procura federale ha aperto un nuovo fascicolo – non svaniscano in poco tempo. Ma Massimiliano Allegri cercherà in qualche modo di “preservare” la squadra, che presto tornerà a lavorare sul campo. Manca circa un mese, infatti, alla ripresa del campionato, con la Juventus che ripartirà dal terzo posto.

Non c’è pace per la Juventus, il Tottenham fa sul serio per Thuram

Più volte si è parlato di un interessamento dei bianconeri per Marcus Thuram, l’attaccante del Borussia Monchengladbach che in questi giorni si sta mettendo in mostra con la nazionale francese ai Mondiali. Solo scampoli di partita finora per il figlio d’arte, che si appresta a vivere la sua ultima stagione con la maglio della squadra tedesca. Si tratta di un possibile obiettivo della Juventus ma adesso in casa bianconera l’attenzione è focalizzata su altro. Potrebbero approfittarne le altre corteggiatrici, alle quali pare si sia aggiunto il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Secondo le notizie che provengono dalla Francia, gli Spurs potrebbero accogliere il giovane attaccante già a gennaio, senza per forza dover aspettare la sessione estiva. Resterebbe a bocca asciutta anche l’Inter, l’altra squadra che in Italia vorrebbe puntare su Thuram.