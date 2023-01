Mondiali da sogno e colpaccio dell’inverno: la Juventus lo riporta a casa

Calciomercato Juventus, il Mondiale da sogno apre le porte ad un addio immediato. I bianconeri sono pronti a riportarlo a casa

Sappiamo benissimo come un Mondiale può decisamente cambiare le idee dei vari procuratori sportivi. Le prestazioni che arrivano in quella che è la manifestazione più seguita possono fare la differenza. E senza pochi dubbi anche in Qatar sono molti quegli elementi che si sono messi in mostra. Soprattutto quelli del Marocco.

Uno di loro gioca in Italia, e parliamo ovviamente del centrocampista della Fiorentina Amrabat. La formazione africana ha chiuso al quarto posto e questo ovviamente è già stato un traguardo storico. E le attenzioni di molti club si sono riversate anche sul 26enne che con i viola ha un contratto fino al 2024 e che potrebbe lasciare l’Italia anche in questa sessione di mercato. Non solo Liverpool e Tottenham, ma anche e soprattutto l’Atletico Madrid sembra fare davvero sul serio. E in questo caso, nonostante siano due ruoli diversi, potrebbe anche scattare l’effetto domino.

Calciomercato Juventus, effetto domino De Paul

Secondo footmercato il giocatore della Fiorentina avrebbe dato il proprio assenso ad un trasferimento in Spagna, convinto dal progetto tecnico della squadra di Simeone. E, dentro la squadra di Simeone, c’è un elemento che non ha mai convinto dal momento in cui ha lasciato il Bel Paese: vale a dire Rodrigo De Paul.

Già accostato alla Juventus nel corso delle ultime settimane – ma piace pure a Roma e Milan – l’argentino ex Udinese potrebbe tornare in Serie A. Un giocatore che con la maglia dei friulani di Pozzo ha fatto sempre la differenza. Ora, non sarà di certo facile riuscire a strapparlo all’Atletico, anche perché per il cartellino servono almeno 30 milioni di euro. Ma la Juventus monitora con attenzione la situazione consapevole anche che la volontà del calciatore sarebbe quella di dividersi dal Cholo, con il quale i rapporti non sono mai davvero decollati.