Calciomercato Juventus, porte girevoli in Premier: la svolta è Mondiale

Cambia l’obiettivo della big in Premier League per la porta: svolta per la Juventus

Anche in chiave portieri la Juventus potrebbe cambiare qualcosa a fine stagione. Szczesny è stato uno dei migliori portieri del Mondiale in Qatar e anche alla Juve ha dimostrato, complessivamente, di meritare fiducia, salvo qualche sbandata.

Il portiere polacco è in scadenza a giugno 2024 e al momento non ha ancora instaurato dei dialoghi concreti per il rinnovo. Anche Perin quando è stato chiamato in causa ha dato delle buone risposte e anche nelle prossime stagioni potrebbe rappresentare un giocatore importante per la Juventus. Intanto, però, la Juventus si guarda intorno, visto l’interesse mostrato da vari club per Wojciech Szczesny. Il polacco dopo l’ottimo rendimento al Mondiale, coronato da un rigore parato a Leo Messi, ha alzato notevolmente il suo status e diverse squadre lo hanno puntato, in particolar modo in Premier League. Il club che più ha mostrato interesse per il portiere bianconero è il Tottenham che deve fare i conti con la carta d’identità di Hugo Lloris (4 anni più grande di Szczesny) che andrà in scadenza a giugno 2024.

Juventus, il Tottenham molla Szczesny e vira su Martinez

Il Tottenham ha bisogno di rinnovare alcuni reparti, tra cui anche la porta e per questo sta valutando diversi profili in base alle esigenze del club.

Nella valutazione complessiva di un portiere ormai ci sono tanti fattori che entrano in gioco. Non più solo la bravura tra i pali ma anche nelle uscite, la visione di gioco e l’abilità con i piedi sia nella tecnica che nel saper smistare la palla in maniera pulita. Tutte caratteristiche che in parte Szczesny ha dimostrato di avere. Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul, però, gli ‘Spurs’ sembrano aver virato su un altro profilo. Il giocatore in questione è ‘El Dibu’ Damian Martinez, reduce dalla vittoria del Mondiale con l’Argentina.

L’estremo difensore di Mar del Plata è stato a dir poco determinante per la vittoria finale dell’Albiceleste, non solo parando i calci di rigore decisivi contro Olanda e Francia, ma soprattutto con quel miracolo allo scadere su Kilo Muani che avrebbe consegnato la coppa ai francesi. Il portiere dell’Aston Villa è nel mirino del Tottenham e nelle prossime settimane potrebbe presentare un’offerta concreta per accaparrarsi il campione del Mondo per la prossima stagione.