Calciomercato Juventus, mega offerta sul piatto: raggiunge Cristiano Ronaldo

La Juventus fregata da Cristiano Ronaldo: chiama il big in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo potrebbe interferire con i piani di mercato della Juventus e mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza.

Il giocatore in questione su cui Ronaldo potrebbe mettere la buona parola è un big del Liverpool. Il club inglese ha subito diversi cambiamenti, soprattutto nel reparto offensivo con gli innesti di Luiz Diaz, Darwin Nunez e per ultimo Cody Gakpo. I ‘Reds’ scenderanno in campo al Santiago Bernabeu mercoledì sera per il ritorno di Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Klopp è già con un piede e mezzo fuori dalla competizione, alla luce della sconfitta per 5-2 dell’andata ad Anfield. In Premier League, però, sta avendo una leggera ripresa dopo una prima parte di stagione disastrosa. Nonostante la sconfitta di ieri contro il Bournemouth per 1-0, nelle ultime due giornate aveva ottenuto 6 punti, superando prima il Wolverhampton e poi il Manchester United con un travolgente 7-0. In quell’occasione era andato in rete anche Roberto Firmino che ormai sembra notevolmente indietro nelle gerarchie offensive di Klopp. L’attaccante brasiliano è in scadenza a fine stagione e tutto lascia pensare che questi potrebbero essere gli ultimi mesi della sua fantastica esperienza al Liverpool.

Juventus, sfuma Firmino: Ronaldo lo chiama in Arabia Saudita

Sono già tante le richieste per Roberto Firmino che a fine stagione sarà free agent e libero di scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero.

Ormai è deciso, il suo futuro sarà lontano da Liverpool, il club in cui ha raggiunto l’apice della carriera. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, sia il Barcellona che l’Inter hanno sondato il terreno per il centravanti brasiliano, ma anche la Juventus da tempo sta seguendo con attenzione la sua situazione, nella speranza di piazzare il super colpo a costo zero. Il procuratore di Firmino, Roger Wittmann, ha rivelato in un’intervista esclusiva a Football Insider la scorsa settimana che il giocatore si è rifiutato di tenere colloqui con altri club prima di decidere che lascerà il Liverpool a parametro zero quest’estate. Mercoledì il giocatore ha comunicato emozionato la sua decisione. Adesso il suo futuro è incerto. Potrebbe continuare in un top campionato europeo, magari valutando l’ipotesi Serie A, oppure pensare di concludere la carriera in Brasile o in MLS. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito Cristiano Ronaldo che potrebbe convincerlo ad approdare in Arabia Saudita.