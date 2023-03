Il re dei dribbling per la Juventus: affare da 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri attenti alla situazione che gira attorno al re del dribbling: un affare da 40 milioni di euro

Il mercato è sempre in movimento. E dalla Spagna giunge voce di un interesse concreto della Vecchia Signora nei confronti di un giocatore che tanto bene sta facendo nelle ultime stagioni e che ha un valore di mercato di 40milioni di euro. Insomma, potrebbe essere davvero un bel colpo.

Secondo le informazioni riportate da fichajes.net infatti, i bianconeri starebbero seguendo con molta attenzione le prestazioni di Yeremi Pino, esterno offensivo del Villarreal, che i gialli spagnoli potrebbero cedere alla fine della stagione per dare delle risorse importanti alle proprie casse. Una Juventus che quindi monitora con estremo interesse non solo Pau Torres, altro elemento accostato ai piemontesi, ma anche il giocatore spagnolo che potrebbe diventare, comunque, un obiettivo bello importante per diversi club. Non solo quello bianconero.

Calciomercato Juventus, l’attenzione su Pino

Pino ha un contratto con il Villarreal assai lungo: la scadenza infatti è fissata al 30 giugno del 2027. Quindi di possibilità di chiedere qualche sconto non ce ne sono. Quaranta milioni, questa sarebbe la cifra richiesta e solamente per questa cifra il giocatore si potrebbe muovere. Ma occhio, perché non solo ai bianconeri interessa, infatti la lente d’ingrandimento sulle sue prestazioni l’hanno messa anche alcuni dei club più importanti del campionato spagnolo.

Vedremo se davvero la Juve riuscirà a chiudere questo possibile affare. Pino ha quelle qualità che al momento, soprattutto dentro la squadra di Allegri, in pochi anni. Quella principale è quella capacità di saltare l’uomo quasi agevolmente in alcune occasioni e di riuscire anche a trovare la porta con regolarità. Insomma, sarebbe un bel colpo.