Accordo con la Juventus dopo il grave infortunio: firma ufficiale

Accordo con la Juventus: dopo il grave infortunio la firma è ufficiale. Ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025

Il campionato femminile riparte oggi, con la Roma che sfiderà in trasferta la Fiorentina e che ha 8 punti di vantaggio sulla Juventus quando mancano 8 giornate al termine del campionato, quelle della poule scudetto. Le bianconere di Montemurro cominceranno invece nella giornata di domani, ospitando il Milan.

Non sarà facile riuscire a difendere il tricolore che da 5 stagioni consecutive è in bella mostra sulle maglie delle ragazze piemontesi, ma c’è la Juve in ogni caso a giugno avrà la possibilità un trofeo di vincerlo, sempre contro la Roma in finale, visto che c’è una finale di Coppa Italia da giocare. In ogni caso la società sta iniziando a programmare il futuro, ed è ufficiale infatti il rinnovo contrattuale con Amanda Nilden, la calciatrice svedese che è appena tornata da un infortunio. Ecco la nota della società bianconera.

Accordo con la Juventus, Nilden ha firmato

“Pochi giorni fa ha ricominciato a lavorare con il gruppo per mettersi alle spalle l’infortunio e puntare al rientro in campo, ma il mese di marzo ha un’altra splendida notizia per Amanda Nildén e per noi: è ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025! La storia tra la svedese, classe 1998, e le Juventus Women, iniziata nell’estate 2021, continua”.

“Amanda firma il rinnovo e lega il suo futuro al bianconero dopo mesi non facili, che l’hanno vista mettere in pausa, il 30 ottobre 2022 a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro, una stagione fino a quel momento esaltante. Fino all’infortunio è stata semplicemente imprescindibile. Le 14 presenze e i 3 gol messi a segno fotografano solo in parte la portata dei primi mesi della sua seconda annata in bianconero”. In poche parole un rinnovo scritto, meritato sul campo da parte della svedese. Che dovrà cercare di aiutare la squadra in questa fase finale della stagione.