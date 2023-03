Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Lukaku: il dietrofront è clamoroso

Incrocio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: la big molla il bomber bianconero e vira sul belga dell’Inter

La Juventus ha passato gli ottavi di Europa League contro il Friburgo grazie ai gol di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Entrambi hanno ritrovato il gol, dimostrando di poter essere dei punti di riferimento per i bianconeri, soprattutto nelle partite che contano. Il serbo era reduce da un periodo nero, culminato con il rigore sbagliato nell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. La rete di ieri ha permesso ai bianconeri di approdare ai quarti di finale di Europa League, dove la squadra di Allegri affronterà lo Sporting Lisbona. Vlahovic rimane un nome molto ambito in chiave mercato, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato la sua stagione.

Juventus, il Real Madrid molla Vlahovic e vira su Lukaku

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, il Real Madrid avrebbe, momentaneamente, accantonato la possibilità di arrivare a Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo continua ad essere un giocatore interessante nella testa di Florentino Perez e un potenziale sostituto di Karim Benzema per il futuro. Il Real Madrid, però, avrebbe deciso di puntare su Romelu Lukaku, pur essendo consapevole della condizione non ottimale del centravanti belga. Reduce dall’esperienza disastrosa al Chelsea, Big Rom è tornato in estate a Milano per provare a riconquistare il popolo nerazzurro e riprendersi il suo posto al fianco di Lautaro Martinez. Un pò per la concorrenza di Dzeko, un pò per gli infortuni continui che lo hanno condizionato, è stato lontano dal campo per diverso tempo, non entrando mai in piena forma.

Il Lukaku che aveva trascinato l’Inter allo Scudetto due anni fa è solo un ricordo ma il belga è riuscito comunque a segnare il gol decisivo in Champions League col Porto che ha regalato alla squadra di Inzaghi il pass per i quarti di finale. A fine stagione l’Inter difficilmente lo riscatterà, a meno di clamorose sorprese, dal Chelsea e a quel punto il Real Madrid potrebbe farsi sotto in maniera concreta. I blancos devono cominciare a pensare concretamente a un vice Benzema e Lukaku al massimo della condizione può essere una scelta low-cost di alto livello. Molto dipenderà, però, dal reale stato di forma del centravanti.