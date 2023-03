Dal ritorno di Del Piero al futuro di Fagioli: “Juventino da sempre”

Gran ritorno di Del Piero e futuro di Fagioli tra Premier League e permanenza alla Juventus: arriva l’annuncio che abbraccia le questioni di calciomercato e non solo.

Queste due settimane saranno certamente caratterizzate dalla nascita di discussioni e confronti abbraccianti non più solamente la Serie A ma anche il un insieme di indicazioni legate alle Nazionali e lo stato di forma di quest’ultime, giocatori inclusi.

In Italia, ad esempio, dopo qualche polemica per le scelte del CT Mancini, si aspetta la sentenza di questa sera per l’incontro con l’Inghilterra, mentre diverse notizie giungeranno dall’Argentina e gli altri avamposti del Sudamerica, terra natia di tanti elementi bianconeri.

Da sempre la Juventus vanta una tradizione serrata e nobilissima con la Nazionale, come emerso dalla massiccia quantità di elementi del calibro di Buffon o Del Piero che, oltre che a Torino, hanno ottenuto non poche soddisfazioni anche con l’Italia. Il discorso può in realtà ampliarsi anche con le altre nazionalità, come restituitoci da esempi quali Trezeguet o Zidane.

Calciomercato Juventus, tra passato presente e futuro: così Pasqualin su Fagioli e Del Piero

Tornando al presente, poi, non hanno sorpreso le convocazioni delle diverse confederazioni che hanno ‘pescato’ anche in casa Juventus. Quello che va giustamente osservato e sottolineato è il fatto che, nel corso di quest’ultimo biennio, all’ombra della Mole si sia iniziato a puntare su numerosi giovani, baluardo di speranza calcistica per il nostro Paese e non solo.

Oltre che a Miretti, si colloca in questo discorso anche Fagioli, la cui storia inizia da una citazione encomiastica di Allegri diversi anni fa, proseguita con il suo graduale inserimento nelle rotazioni della prima squadra. Attualmente impiegato in Under 21, del suo futuro, così come quello di un Del Piero accomunato a Fagioli dalla grande fede e dedizione juventina, ha parlato l’agente Pasqualin ai microfoni di Calciomercato.it.

“Decisiva la stima di #Allegri. Futuro in #Premier? E’ presto e penso che la #Juve rifiuterebbe le offerte. Ritorno #DelPiero? Ha sempre dimostrato di essere juventino”.