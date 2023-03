Calciomercato Juventus, Leao alla corte di Allegri: gliene danno 50

Calciomercato Juventus, la trattativa per il rinnovo dell’esterno rossonero sta diventando una vera e propria telenovela.

Nella passata stagione è stato uno dei principali protagonisti dello scudetto rossonero. In un finale al cardiopalma, caratterizzato dall’avvincente duello a distanza con i cugini dell’Inter, la sua straordinaria velocità ha finito per fare la differenza.

Rafael Leao è cresciuto a vista d’occhio durante la gestione Pioli. E da oggetto misterioso si è trasformato in un top player, oggetto del desiderio di numerose squadre di Premier League. Proprio per questo motivo il Milan non vuole farselo sfuggire. Ma intanto, il rischio che se ne vada a via a zero come due anni fa ha fatto Donnarumma, è molto alto. Il contratto del nazionale portoghese scade nel 2024 ma i dirigenti rossoneri Maldini e Massara sono in trattativa con il suo entourage già da tempo per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. Quella di Leao sta tuttavia diventando una vera e propria telenovela, che inevitabilmente ha avuto delle ripercussioni anche sul rendimento del giocatore, da un paio di mesi sottotono. L’ultimo gol del lusitano, infatti, risale a gennaio.

Calciomercato Juventus, Leao a Torino? Secondo i bookmaker è quasi impossibile

Pioli si augura che Leao ritrovi al più presto la serenità che l’aveva contraddistinto nella prima parte della stagione, in modo tale che possa diventare l’arma in più nei due mesi cruciali, in cui il Milan si gioca tanto.

Dal quarto posto alla sfida tutta italiana in Champions League con il Napoli. Non sarà semplice però resistere alle “sirene” inglesi, pronte all’assalto. Secondo quanto riporta Agipronews.it, i betting analyst di Snai sono convinti che in estate sarà lotta a due tra il Chelsea e il Manchester City, i due club più ricchi del massimo campionato d’oltremanica. Occhio anche al Psg: un suo eventuale approdo nella capitale francese è quotato a 8.00. Vale dieci volte la posta un trasferimento ad altre due formazioni della Premier, Arsenal e Manchester United, stessa quota del Bayern Monaco. Più difficile, infine, che Leao resti in Italia cambiando maglia: il passaggio alla Juventus è visto a quota 50.