Bigiotteria Juventus, due gioielli prenotati: “In ritiro da Allegri”

Juventus, la società bianconera ha inaugurato ormai da qualche anno una politica ben precisa: la “promessa” del tecnico.

È ormai da qualche stagione che la Juventus ha sposato la “linea verde”. Anzi, verdissima, se consideriamo che fra le attuali colonne portanti della squadra di Massimiliano Allegri c’è proprio un prodotto del vivaio bianconero.

Ci riferiamo ovviamente a Nicolò Fagioli, che quest’anno ha deciso di restare e di giocarsi le sue carte a Torino dopo il prestito alla Cremonese, dove nella passata stagione fu uno dei principali protagonisti della promozione in massima serie. Iniziano a vedersi i frutti di una politica lungimirante da parte del club di via Druento, che ha fatto da apripista, per quanto riguarda l’Italia, per le cosiddette squadre B, importando il “modello spagnolo”. La Juventus Next Gen – prima denominata Under 23 – è un esperimento più che mai riuscito. E lo dimostra il fatto che, nel momento più difficile della stagione, il tecnico livornese abbia attinto proprio dal serbatoio delle giovani piantine bianconere, con risultati eccellenti.

Juventus, “Allegri ha annunciato a Yildiz e Huijsen che faranno parte del ritiro estivo”

Fagioli si sta dimostrando quello più pronto per calcare i grandi palcoscenici, ma sono tanti i giovani calciatori che la Juventus sta tentando di valorizzare. Pensiamo ai vari Miretti, Soulé, Iling-Junior, che ormai fanno presenza fissa nelle convocazioni dell’allenatore.

Una nuova “infornata”, intanto, è all’orizzonte. Si continua a parlare insistentemente, ad esempio, del difensore olandese Dean Huijsen, uno dei pezzi pregiati che si sta mettendo in mostra in Serie C con la maglia bianconera della Juventus Next Gen. Oppure al centrocampista Kenan Yildiz, la punta di diamante della squadra allenata da Massimo Brambilla. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, Allegri avrebbe promesso ai due calciatori di portarli nel ritiro estivo.