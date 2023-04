Formazioni ufficiali Lazio-Juventus: gioca Di Maria, conferma in difesa

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus, ecco le scelte di Massimiliano Allegri: confermato l’argentino in attacco.

Uno scontro diretto vero e proprio, anche se dalle rispettive posizioni in classifica non si direbbe. Senza la penalizzazione, però, Lazio-Juventus significherebbe terza contro seconda. La realtà invece dice che i bianconeri sono solamente settimi e vanno a caccia di altri preziosi punti che possano permettergli di riavvicinarsi alla quarta piazza.

Motivo per cui la partita dell’Olimpico, oltre ad essere un esame non indifferente, diventa uno snodo quasi cruciale. I biancocelesti sono in gran forma e forse stanno meglio di tutti in Serie A. La difesa di Maurizio Sarri è la meno battuta del campionato e non subisce gol addirittura da febbraio. Lazio che viene da due vittorie di fila, che gli hanno fatto dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Conference League. L’allenatore toscano, che nella stagione 2019-20 guidò la Juventus, ha deciso di andare all-in sul quarto posto, che gli garantirebbe il ritorno in Champions League. Lo stesso obiettivo della Signora, considerando che lo scudetto ha ormai preso la via di Napoli. Per la squadra di Massimiliano Allegri è la terza partita in poco più di una settimana. Sabato scorso la vittoria per 1-0 sul Verona, martedì invece la semifinale d’andata con l’Inter, terminata 1-1. Un match, quello coi nerazzurri, che ha lasciato importanti strascichi soprattutto per via del parapiglia finale. Ma andiamo a vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.