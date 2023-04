Allegri lo esclude di nuovo: Sporting-Juventus, big in panchina

Allegri studia gli ultimi accorgimenti in vista della gara di questa sera contro lo Sporting per staccare il pass per la semifinale: la probabile formazione della Juventus

La Juventus scende in campo questa sera allo stadio José Alvalade di Lisbona per il ritorno die quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP.

I bianconeri devono difendere l’1-0 dell’andata, deciso dalla rete di Federico Gatti. Un gol che dà un minimo vantaggio alla Juve ma troppo minimo per pensare di gestire la partita in un campo così insidioso. La Juventus è reduce da un’altra sconfitta in campionato, contro il Sassuolo, che ha tolto qualche certezza alla squadra. Al Mapei Stadium c’è stat spazio nel secondo tempo per Federico Chiesa e Paul Pogba che, però, non sono riusciti a rimettere in piedi la partita. Entrambi sono ancora indietro di condizione, come sottolineato dallo stesso Massimiliano Allegri nel post-partita. Le scelte di questa sera rispecchieranno anche quanto detto proprio su loro due. Di seguito la probabile formazione della Juventus in vista della gara di questa sera contro lo Sporting.

Juventus, Allegri esclude ancora Chiesa: la probabile formazione

In porta tornerà Szczesny dopo lo spavento dell’andata col conseguente ingresso di Mattia Perin che ha salvato il risultato con una doppia parata clamorosa.

Dovrebbe ricomporsi la linea difensiva a tre tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro; l’autore del gol dell’andata, Gatti, va verso la panchina. I due esterni dovrebbero essere senza particolari dubbi Cuadrado e Kostic. Il centrocampo che più ha dato garanzie ad Allegri in questi mesi è quello con Locatelli vertice basso, accompagnato da Fagioli e Rabiot nel ruolo di mezz’ala. Nonostante il periodo buio e le prestazioni insufficienti, Allegri dovrebbe confermare Dusan Vlahovic come terminale offensivo, supportato da Angel Di Maria. Ancora esclusione per Federico Chiesa che potrebbe entrare nella ripresa, così come Arkadiusz Milik che sta provando a ritrovare la condizione migliore. Lo stesso Paul Pogba potrebbe essere un’arma importante a gara in corso, se pur sia evidente che non abbia ancora il ritmo partita ma di certo non gli mancano i colpi per determinare partite di questo spessore. La probabile formazione.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.