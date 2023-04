“A fine stagione”: futuro Allegri, Elkann ‘programma’ già la resa dei conti

Il futuro di Max Allegri è di nuovo in bilico: Elkann si schiera apertamente dalla parte dell’allenatore della Juventus

La Juventus è attesa a un grande appuntamento questa sera contro lo Sporting che può dire molto sul destino dei bianconeri da qui a fine stagione.

In caso di passaggio del turno e accesso alla semifinale di Europa League, la Juve si candiderebbe concretamente ad essere la vincitrice della competizione, o quantomeno una delle finaliste. In caso di mancata qualificazione, invece, si complicherebbe molto il percorso e questo comprometterebbe anche l’eventuale accesso alla prossima Champions League. Sono ore frenetiche anche relative alla questione legata alla ‘manovra stipendi’. La sensazione è che possa esserci l’annullamento dei 15 punti di penalizzazione, che ribalterebbe completamente gli scenari del campionato. I prossimi giorni saranno decisivi su questo fronte ma la Juventus ha il dovere di concentrarsi sul campo, focalizzandosi sulla trasferta di Lisbona. Dopo la sconfitta del weekend in campionato contro il Sassuolo, però, sono riaffiorate alcune critiche nei confronti di Massimiliano Allegri che sembravano ormai assopite. La seconda sconfitta consecutiva in campionato non è passata inosservata e le critiche non sono mancate.

Juventus, Elkann dalla parte di Allegri: “Lasciatelo in pace”

In merito a questa questione, Lapo Elkann si è schierato fermamente dalla parte di Massimiliano Allegri.

Il noto imprenditore nella giornata del 20 aprile ha lanciato un tweet in difesa dell’allenatore della Juventus, dopo le recenti critiche ricevute e a poche ore da una partita fondamentale in Europa League. “Allegri lasciatelo in pace, che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e della sua grinta da dare alla squadra. La stagione non è ancora finita. I conti si fanno a fine stagione, che vi piaccia ho meno. Non è giusto mettere tutte le colpe su di lui”.