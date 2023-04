Calciomercato Juventus, il consiglio di Allegri per la panchina: “Scegliete Spalletti”

Calciomercato Juventus, ieri il Napoli ha praticamente vinto lo scudetto battendo i bianconeri a Torino. Ed è Allegri che ha consigliato De Laurentiis

Una sconfitta che brucia. Arrivata oltre il novantesimo, sicuramente non meritata e con le solite polemiche annesse che mai e poi mai finiranno. Juve-Napoli, ormai una classica del calcio italiano, lascia sempre strascichi.

Bene, dicevamo: gli azzurri di Spalletti potrebbero festeggiare la vittoria del terzo tricolore già nel prossimo fine settimana. I calcoli sono già stati fatti ma alla Juve questo interessa poco. Qui parliamo di un retroscena rivelato da Sky Sport nella serata di ieri e che riguarda la scelta di De Laurentiis di prendere in panchina Luciano Spalletti. Un consiglio che è arrivato direttamente da Massimiliano Allegri. Ma andiamo a scoprire quello che è successo nel 2021, quando il patron del Napoli aveva contattato il livornese, attuale allenatore della Juventus, offrendogli la panchina del suo club.

Calciomercato Juventus, retroscena Allegri-Spalletti

“È Allegri che consigliò Spalletti a De Laurentiis. Il Presidente parlò con Max nel 2021. Lui declinò, ma quando DeLa gli illustrò il piano Allegri gli disse che per quel tipo di progetto l’allenatore ideale sarebbe stato Spalletti. Tutto verificato”. Queste le parole del giornalista Paolo Assogna.

Una beffa quasi per la Juventus, che comunque quest’anno, vista com’è andata l’annata, forse mai avrebbe potuto competere per il tricolore soprattutto per i processi che sono ancora in corso e che potrebbero di nuovo “regalare” delle penalizzazioni. In ogni caso questo retroscena fa veramente ridere. Dietro la vittoria del Napoli c’è un pezzo di Juventus. Ci avreste mai creduto?