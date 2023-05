Calciomercato Juventus, Rabiot e Brozovic bianconeri: Champions League decisiva

Rabiot lascia la Juventus a causa della Champions: assalto decisivo della big che punta anche Brozovic

In casa Juventus Adrien Rabiot è sicuramente una delle note più positive della stagione. Il suo rendimento è cresciuto a dismisura rispetto agli altri anni e i suoi numeri parlano da soli.

Ben 11 gol messi a referto in tutte le competizioni, un numero importante per un centrocampista. Il francese, però, è in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. La dirigenza bianconera ha avuto diversi dialoghi con la mamma-agente del giocatore, Veronique, senza riuscire a trovare un punto d’incontro. La Premier League è all’assalto del francese e sono diverse le squadre che se lo contendono. In prima fila c’è da tempo il Manchester United ma, come riportato dal sito spagnolo di calciomercato ‘fichajes.net’, anche il Newcastle ha preso terreno nella corsa al francese. Al momento si trova al terzo posto in classifica, avendo garantito un posto alla prossima Champions League. Rabiot vuole a tutti i costi disputare la Champions nella prossima stagione e non è detto che la Juventus riesca a garantirgliela; soprattutto perché la Uefa potrebbe squalificare i bianconeri dalle competizioni europee. Le situazioni extra-campo della Juve non aiutano nel convincere il francese a rimanere a Torino e le sirene dalla Premier sono sempre più presenti.

Juventus, Rabiot segue Brozovic al Newcastle

In Premier League è forte anche il pressing di Arsenal e Chelsea, due club che ormai da tempo seguono da vicino Adrien Rabiot.

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain è diventato un pilastro sia della Juventus che della nazionale francese. Quest’anno ha sfiorato il secondo Mondiale consecutivo, arrendendosi all’Argentina di Messi. Alla Juventus era stato criticato nelle passate stagioni, considerato quasi un giocatore sopravvalutato. Quest’anno Rabiot ha dimostrato tutto il suo valore e non a caso le big inglesi non hanno esitato a farsi sotto. Il Newcastle adesso sembra in vantaggio sulle rivali e sogna il grande colpo a parametro zero. Rabiot potrebbe, però, non essere l’unico colpo dalla Serie A. Infatti le ‘Magpies’ sono sulle tracce anche di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza con l’Inter a giugno 2026 ma la sua permanenza a Milano non è certa. Da quando Calhanoglu ha preso possesso della cabina di regia, per Brozo lo spazio si è ridotto, se pur rimanga centrale nello scacchiere di Inzaghi. I nerazzurri potrebbero aver necessità di vendere un altro pezzo grosso del club per sistemare i conti e uno dei principali indiziati è proprio Brozovic che insieme a Rabiot potrebbe approdare in Premier.