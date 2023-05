La Juventus ha pescato il jolly: “Mega offerta per Verratti”

Calciomercato Juventus, aria tesa dentro il Psg: anche Verratti potrebbe lasciare i parigini e i bianconeri hanno fatto un’offerta. Clamoroso!

La polveriera, adesso, è dentro il Psg. Soprattutto dopo la questione Messi, punito con due settimane di sospensione dopo un viaggio non autorizzato in Qatar dove, il giocatore argentino, ha degli interessi economici importanti.

Anche i tifosi lo hanno scaricato e un addio alla fine della stagione sembra ormai essere certo con un ritorno al Barcellona che si avvicina sempre di più. Ma non è questo il punto, adesso. Sulla scia di quanto visto, sono diversi i giocatori del Psg che forse vorrebbero cambiare aria e, dalla Spagna, si parla anche di un Verratti sul piede di guerra. Il giocatore italiano, che mai ha debuttato in Serie A, si starebbe guardando intorno. E pensa, forse, che sia arrivato il momento di tornare nel suo Paese. Con la Juventus che avrebbe mosso i primi passi, presentando un’offerta economica importante – sicuramente, ed è anche giusto sottolinearlo, minore dell’attuale stipendio – abbinata però ad un progetto importante. Di rinascita.

Calciomercato Juventus, sogno Verratti

E’ evidente che vedere Verratti in bianconero sarebbe un sogno. E battere la concorrenza – Real Madrid, a quanto pare, in maniera principale – non sarà per nulla facile per la società bianconera. Che comunque qualche segnale lo manda, visto che non tratti un giocatore così forte se non sei sicura, il prossimo anno, di giocare in A e soprattutto in Champions League. Potrebbe essere anche letta in questo senso questa manovra.

In Italia, inoltre, non ci sarebbero solamente i bianconeri. Anche l’Inter a quanto pare ha iniziato a fare dei sondaggi per capire come questa operazione si potrebbe evolvere. Si tratta di un sogno, ovviamente. Ma a volte i sogni si realizzano.