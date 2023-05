Doppio incontro per Pau Torres: la Juventus ha già risposto

Non c’è un reparto particolare dove la società dovrà mettere mano, c’è una situazione in continua evoluzione che potrebbe regalare anche delle operazioni importanti, che possono tramutarsi anche in vere e proprie occasioni soprattutto per qualche contratto vicino alla scadenza o per qualche malumore che è arrivato quest’anno. E in giro per l’Europa cosa del genere ne abbiamo viste e ne conosciamo. Di certo c’è, comunque, che dalla Spagna si parla di un doppio incontro con tra la società piemontese e gli agenti del centrale Pau Torres, uno che è stato accostato alla Juventus con una certa insistenza anche la scorsa estate, prima di chiudere l’operazione Bremer. In particolare è il quotidiano Sport che svela questa situazione, anche se da Torino una risposta l’avrebbero data.