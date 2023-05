Penalizzazione Juventus: la data della nuova sentenza

Penalizzazione Juventus, la Corte d’Appello della Figc ha fissato la nuova udienza in cui sarà ricalcolata la sanzione ai bianconeri.

Tra poco meno di ventiquattr’ore la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Siviglia nella gara valida per l’andata delle semifinali di Europa League. I bianconeri, nel giro di una settimana, si giocheranno l’accesso alla finalissima di Budapest con i temibili andalusi, dei veri e propri specialisti di questa competizione.

La seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza diventa, a questo punto, il principale, se non l’unico, obiettivo degli uomini di Massimiliano Allegri. Le motivazioni pubblicate lunedì scorso dal Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza sul caso plusvalenze non promettono nulla di buono. L’organo della giustizia sportiva ha confermato il grosso dell’impianto accusatorio e difficilmente la Signora riuscirà ad evitare una nuova penalizzazione. Spetterà alla Corte d’Appello della Figc ricalcolarla e non è escluso che i punti tolti possano essere nuovamente quindici. C’è chi dice che ci sarà una riduzione ma al momento è impossibile prevedere cosa accadrà. Intanto, abbiamo già una data.

Penalizzazione Juventus, udienza fissata per il 22 maggio

Pochi minuti fa, infatti, la Corte federale ha fissato l’udienza per lunedì 22 maggio. Sarà quello, dunque, il giorno in cui la Juventus conoscerà il suo destino.

Nel caso in cui i giudici sceglieranno di mantenere il principio dell’afflittività, i bianconeri potrebbero ritrovarsi, per la seconda volta in stagione, fuori dalle prime quattro. E di conseguenza dire addio alla qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché, stando così le cose, assume una valenza ancora più importante la doppia sfida con il Siviglia: sollevare l’Europa League potrebbe essere l’unico modo per qualificarsi alla coppa più importante. A meno, ovviamente, di possibili interventi da parte dell’Uefa, che per adesso si sta limitando a monitorare gli eventi. Lunedì 22, infine, è anche la data in cui la Juventus affronterà l’Empoli, terzultimo match prima di quelli con il Milan e l’Udinese.