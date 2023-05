Juventus, Del Piero in dirigenza: l’investitura è ufficiale

La Juventus viaggia ormai veloce verso il prossimo campionato anche se deve ancora concludere al meglio questa stagione.

C’è un campionato da portare a termine per gli uomini di Massimiliano Allegri. Due partite che ci diranno se la squadra bianconera riuscirà quantomeno ad approdare alla prossima edizione dell’Europa League. Dare tutto senza fare troppi calcoli è la missione, poi si tireranno le somme.

Certamente riuscire a garantirsi un palcoscenico europeo sarebbe ottimale per la Juventus, seppur tante incognite ancora dovranno essere affrontate nel corso delle prossime settimane. Quel che appare certo è che i bianconeri nel corso dell’estate cambieranno molti giocatori, si aprirà un nuovo ciclo che dovrà portare a nuove vittorie. Cambiamenti che riguarderanno inevitabilmente anche altri settori del club.

Juventus, Trezeguet approva il ritorno di Del Piero nel club

Nella Juventus del futuro ci saranno novità anche a livello dirigenziale. I bianconeri stanno cercando la figura del nuovo direttore sportivo, l’uomo che sarà chiamato ad effettuare le mosse di calciomercato nel corso della prossima estate. Piace Giuntoli ma la trattativa non è stata ancora chiusa.

Si sta parlando ormai da tempo anche del possibile ritorno di Alex Del Piero a Torino nelle vesti di dirigente. Anche il suo ex compagno di squadra David Trezeguet, a Dazn, ha parlato di lui e ha ovviamente sottolineato l’importanza di avere una figura del suo calibro all’interno del club. “Alessandro è l’immagine della Juventus. Dovrà essere lui a decidere con la società. Penso che abbia l’idea di poter diventare un dirigente della Juve e penso possa essere molto utile in questo momento”. Un eventuale ritorno che ovviamente farebbe la felicità anche di molti tifosi, che non hanno certo dimenticato le prodezze in campo e lo spessore umano del loro campione.