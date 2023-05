Juventus, putiferio dietro l’angolo: incubo dimissioni

E’ tempo di programmare il futuro per una Juventus che è ancora alle prese con tanti punti interrogativi da risolvere.

Tanto lavoro da compiere nel corso della prossima estate da parte della dirigenza. Che vuole rilanciare le ambizioni di una squadra che in questa stagione chiuderà senza titoli conquistati e anche con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Salvo clamorosi ribaltoni.

Logico che pesa come un macigno la penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta alla Juventus e che ha fatto scivolare dietro in graduatoria i ragazzi di Allegri. Chiamati a dare il massimo in questo finale di stagione senza fare troppi calcoli. Alla fine di tutto si tireranno le somme e così farà anche la società. In estate si preannunciano diversi cambiamenti, che riguarderanno il parco giocatori ma inevitabilmente anche l’assetto dirigenziale.

Juventus, Calvo pronto alle dimissioni se non arriva Giuntoli?

Non è più un mistero che la Juventus stia cercando con insistenza la figura del direttore sportivo. Un uomo che sappia coordinare al meglio le mosse di mercato che dovranno essere effettuate. Il nome caldo continua a rimanere quello di Cristiano Giuntoli, legato al Napoli da un contratto fino a giugno 2024. I bianconeri sono in pressing affinchè già quest’estate si trasferisca a Torino.

🤝 Francesco #Calvo, Chief Football Officer, sarà presente all'incontro tra #Giuntoli e Scanavino che avverrà prossima settimana. L'attuale DS #Napoli è l'unico profilo che Calvo vuole alla #Juventus, con l'ipotesi dimissioni dal ruolo di CFO se dovesse saltare la trattativa. https://t.co/5KEQ6qFYVW — AJG News (@AJGNewsOfficial) May 26, 2023

