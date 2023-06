Caso concluso: patteggiamento e niente penalizzazione

Caso concluso: hanno deciso per il patteggiamento quindi non ci sarà nessuna penalizzazione. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Un caso chiuso, con un patteggiamento. Quindi, diciamocelo chiaro, non sono solamente i bianconeri quelli che chiedono di trovare un accordo, ma lo fanno anche altri club nel panorama sportivo italiano. Quindi, anche in questo caso, le polemiche lasciano seriamente il tempo che trovano.

Non parliamo della Serie A questa volta, ma ad una vicenda legata al caso Pergolettese-Triestina. Secondo quanto riportato infatti da Trivenetogol, la procura della FIGC ha accettato la richiesta presentata dalla Triestina. Gli uomini della federazione infatti avevano messo sotto osservazione la partita disputata nell’ultima giornata del campionato di Serie C a Crema. Il motivo è presto spiegato: c’era stata, nel corso della settimana che portava al match, una serie di contatti sospetti fra un dirigente della Triestina e altri giocatori lombardi, ed era stato coinvolto marginalmente anche un giocatore del Piacenza. In ogni caso, la procura federale, avrebbe dato l’ok alla richiesta del club alabardato: si va quindi verso un’ammenda che dovrebbe essere di settemila e cinquecento euro e nessun punto di penalizzazione per la Triestina che quindi può tirare un enorme sospiro di sollievo.