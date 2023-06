Futuro in bilico per Dusan Vlahovic alla Juventus, ecco cosa sta succedendo: c’è l’annuncio che spiazza tutti i tifosi bianconeri.

Il mercato della Juventus passerà anche dalle cessioni di alcuni calciatori. Non è un mistero, infatti, l’interesse da parte di alcune big nei confronti di Chiesa e Vlahovic che sono i due giocatori che rischiano di salutare i bianconeri nel corso di questo calciomercato estivo 2023. La Juventus ha bisogno di monetizzare il più possibile da questo mercato e le sole cessioni degli esuberi non bastano: ecco perché servirà un grande sacrificio per mettere a posto il bilancio. L’indiziato a partire è Vlahovic, ecco la svolta.

Ci sono le prime indiscrezioni riguardo il futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo è un obiettivo concreto di alcune società che stanno seguendo diversi attaccanti per questa sessione di mercato. Nella lista c’è anche il serbo che a Torino non si trova molto bene, anche a causa del modo di giocare di Allegri che è stato confermato alla guida del club bianconero. Ecco perché la conferma dell’allenatore livornese potrebbe spingere Vlahovic a fare delle riflessioni riguardo il suo destino. La Juventus, intanto, ha già aperto alla cessione comunicando che attualmente non ci sono incedibili: al prezzo giusto chiunque può partire.

Ultime calciomercato Juventus: la prossima offerta sarà per Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco s’è messo alla ricerca di un nuovo bomber. Considerate le difficoltà ad arrivare a gente come Harry Kane e Victor Osimhen, i bavaresi potrebbero tentare il colpo Dusan Vlahovic dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco considerate le difficoltà per arrivate a Victor Osimhen sta spingendo anche per altri bomber. L’obiettivo del club tedesco è quello di trovare un nuovo bomber per Tuchel che ha chiesto alla sua dirigenza di acquistare una prima punta. Nella lista ci sono diversi giocatori anche se i costi per prendere oggi un attaccante sono davvero alti. Ecco perché il Bayern Monaco studia anche l’opzione Vlahovic. Dopo una stagione sottotono, il calciatore serbo potrebbe lasciare la Juventus ad un prezzo compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Nettamente inferiori rispetto a quelli chiesti da Aurelio De Laurentiis per Osimhen. Nella lista del Bayern Monaco, infine, c’è anche Harry Kane che vorrebbe lasciare il Tottenham in questo calciomercato.