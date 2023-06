Calciomercato Juventus, appuntamento fissato: è il giorno del top player

Fissato l’appuntamento decisivo: è il giorno del top player per la Juventus

La Juventus spera che la situazione tra il Napoli e Cristiano Giuntoli possa risolversi al più presto, così da annunciare il nuovo direttore sportivo.

La società lo ha scelto ormai da tempo Giuntoli e in attesa che la situazione si sblocchi, sarà Giovanni Manna a prendere le redini. Nella giornata di oggi potrebbe sbloccarsi definitivamente la situazione tra il ds e Aurelio De Laurentiis. Ormai si tratta ad oltranza per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Tra Giuntoli e il patron del Napoli i contatti sono ripresi con frequenza dopo un periodo di pausa. Anche nella giornata di ieri, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i due si sono sentiti ma De Laurentiis continua a non mollare la presa. Fino all’ultimo tirerà la corda, anche se poi è probabile che il trasferimento alla Juventus arriverà. Giuntoli è fuori dal nuovo progetto Napoli e la strada per lui sembra già tracciata. De Laurentiis avrebbe voluto un indennizzo oltre ai soldi lasciati sul tavolo da Giuntoli, ma i bianconeri non hanno mai voluto aprire una trattativa. Per la Juventus è un problema del direttore sportivo e se non ci riuscirà entro oggi, a Torino non ne faranno un dramma. La Juventus ha già strutturato un team di lavoro capitanato da Giovanni Manna, autore dell’acquisto Timothy Weah e del tanto atteso rinnovo di Rabiot.

Juventus, si attende oggi la fumata bianca per Giuntoli

La Juventus ha già inserito nel quadro dirigenziale Claudio Chiellini che è diventato ufficialmente il responsabile della Next Gen.

Adesso i bianconeri attendono il top player, attore principale dello straordinario scudetto del Napoli. Se Giuntoli non riuscirà a trovare un accordo per la risoluzione entro oggi la Juventus potrebbe ugualmente tesserarlo a stagione in corso chiedendo una deroga federale, strada che però vorrebbe evitare di percorrere. Non è da escludere la possibilità che il trasferimento di Giuntoli venga rimandato a giugno 2024, quando il ds sarà libero dal suo contratto col Napoli. Premiato oggi, salvo imprevisti dell’ultima ora, Giuntoli è atteso a Rimini per il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato estivo, organizzato da Master Group Sport. In questa occasione riceverà il premio “Colpi da maestro” per la vittoria dello scudetto, insieme al ds del Frosinone Guido Angelozzi, vincitore del campionato di Serie B, e a quello del Catanzaro Giuseppe Magalini, trionfatore nel Girone C di Lega Pro. Se De Laurentiis continuerà a fare muro, dovrà considerare di pagare Giuntoli per tutta la prossima stagione, con la consapevolezza che la sua figura è ormai ai margini del progetto tecnico azzurro. Senza tralasciare il fatto che Giuntoli potrebbe andare per vie legali, facendo leva sul demansionamento.