Juventus, ammainata un’altra bandiera: lo fa ‘fuori’ il bilancio

Juventus, un’altra bandiera pronta a dire addio nonostante quelli che sono stati i suoi segnali. Il bilancio lo fa fuori

Oggi è l’ultimo giorno di contratto, dopo 8 stagioni vissute da protagonista, per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano dice addio al bianconero. E potrebbe anche rimanere in Italia, visto che nei giorni scorsi si è parlato anche della Roma. Vedremo quello che succederà.

Un’altra bandiera quindi che si ammaina, uno che ha fatto la storia della Juventus nel corso dell’ultimo decennio. Ma potrebbe arrivare, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, anche un altro addio. Questo in anticipo rispetto al contratto visto che, Leonardo Bonucci, ha un accordo in essere fino al 30 giugno del 2024. Ma il bilancio della Juventus è quello che è, al momento, quindi, non facendo più parte del progetto tecnico – non è ritenuto centrale – potrebbe salutare. La Juve, infatti, non si opporrebbe qualora arrivasse un’offerta per lui, ad una cessione.

Juventus, anche Bonucci via subito

Bonucci prende 6,5milioni di euro netti all’anno. Che sono tantissimi soldi. Un’enormità. Soldi che la Juventus vorrebbe risparmiare e che farà di tutto, a quanto pare, per farlo. Insomma, un addio è vicino, molto più di quanto si possa pensare, nonostante quella storia Instagram di qualche giorno fa del difensore che aveva piazzato lo stemma bianconero con un punto al fianco. Potrebbe anche finire in maniera diversa.

Sarebbe questa la fine realmente di un’epoca di successi, fatti da una difesa di ferro, quella composta insieme a Chiellini e Barzagli e con Buffon ultimo baluardo. Insomma, il cerchio è stretto, e il segnale è arrivato. Adesso bisogna capire come andrà a finire. Ma la strada è davvero segnata.