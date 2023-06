Polpo ringalluzzito: Pogba via dalla Juve a gennaio, all in da brividi

Calciomercato Juventus, per adesso Pogba ha detto di no all’offerta araba: l’all-in è da brividi per il Polpo che vuole tornare a stupire

La sua prima stagione al rientro è stata un incubo. Un disastro. Una di quelle che è meglio dimenticare che ricordare. Partita male con un infortunio al ginocchio, continuata peggio con il Mondiale saltato, e finita con un altro stop. Insomma, una maledizione per Pogba che adesso ha tutta la voglia di tornare ad essere quell’uomo che è costato 100milioni al Manchester United.

Un uomo che vuole tornare ad essere decisivo, come quasi sempre lo è stato nel corso della sua carriera. E per il momento – almeno fino a gennaio secondo quanto riportato questa mattina in edicola da TuttoSport – ha congelato l’offerta araba che anche per lui è arrivata nel corso di questi giorni. Sì, perché da quelle parti hanno intenzione di prendere tutti o quasi. Ma per adesso Paul ha detto di no.

Calciomercato Juventus, per Pogba se ne parla a gennaio

Ha detto di no perché si parla sì di un’offerta, ma non di quelle irrinunciabili che hanno convinto molti ad andare a giocare in Arabia Saudita. Ad esempio, ed è l’ultimo caso, quella che ha convinto Brozovic ad accettare il trasferimento: 100milioni in tre anni sono così tanti che è davvero impossibile dire di no.

E allora la strada per un addio forse si potrebbe aprire l’anno prossimo, nella prima sessione di mercato utile, perché fino a quel momento si capirà se Pogba è tornato ad essere un calciatore vero oppure se dovrà combattere ancora con la sfortuna – e alcune scelte sbagliate sulla gestione degli infortuni – che gli hanno fatto praticamente perdere tutto il campionato.