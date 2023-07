Colpaccio nerazzurro per la Juventus: comunicazione lampo

I tifosi della Juventus sono ansiosi di conoscere quali saranno le prossime mosse che è la società effettueranno le prossime settimane.

Manca sempre meno il giorno del ritiro per la squadra allenata da Massimiliano Allegri e senz’altro per quella data sarà impossibile avere la rosa al completo. Del resto ci sarà tempo fino alla fine di agosto per effettuare le operazioni in entrata e in uscita.

Giuntoli dunque è costantemente al lavoro per far sì che possono arrivare a Torino quei giocatori adatti alle idee di gioco del tecnico livornese. Allo stesso tempo ci saranno delle partenze che serviranno anche a rimpinguare le casse del club. Non bisogna infatti dimenticare che la Juventus non potrà contare nella prossima stagione sulle entrate che sarebbero derivate dalla partecipazione alla Champions League. Ad ogni modo i bianconeri non fanno mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto e cercheranno di rilevare più soddisfazioni possibili alla tifoseria.

Juventus, piace Koopmeiners ma l’Atalanta fa muro

Tutti i reparti della squadra di Allegri andranno puntellati con l’arrivo non solo di giovani, ma anche di elementi di spessore internazionale che possano fare la differenza. Confermato Rabiot, la Juventus sta seguendo diverse piste per rinforzarsi e un nome tornato alla ribalta è quello di Teun Koopmeiners, stella dell’Atalanta.

Un centrocampista che sa fare bene tutte le fasi e che ha nel sangue il gol, basta guardare ai dati dell’ultimo campionato. Come ha scritto calciomercato.it la Juve è molto interessata al calciatore, Giuntoli lo ha individuato per rinforzare la mediana. Ma l’Atalanta fa muro, in particolar modo Gasperini non pare intenzionato a privarsi di una delle sue stelle. Secondo quanto riportato dal portale il club bianconero però continuerà a tenere viva la speranza di prendere il calciatore, e più avanti potrebbe presentare un’offerta inserendo delle pedine gradite come parziali contropartite.