Juventus-Atalanta, i convocati UFFICIALI di Allegri: fuori due attaccanti

Juventus-Atalanta, due attaccanti fuori nella rosa di Allegri, andiamo a scoprire chi giocherà la sfida contro la Dea.

La Juventus è pronta ad affrontare un’altra partita amichevole stasera contro l’Atalanta, ma due nomi importanti mancheranno tra i convocati: Kaio Jorge e Moise Kean. Entrambi gli attaccanti non sono stati inclusi nella lista dei giocatori chiamati a scendere in campo questa sera all’Allianz Stadium.

Verso la sfida di questa sera⚪⚫ I convocati per #JuveAtalanta⤵️ pic.twitter.com/FOy7OTTeN3 — JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2023

La decisione di escludere Kaio Jorge e Moise Kean potrebbe suscitare domande tra i tifosi e gli appassionati della Juventus.

Juventus-Atalanta, non ci sono Kaio Jorge e Moise Kean

Kaio Jorge, il giovane attaccante brasiliano, era stato acquisito dalla Juventus con grandi aspettative ma poi l’infortunio non gli ha permesso di esprimersi quanto sperato. La sua mancanza dalla lista dei convocati potrebbe essere legata a ragioni tattiche o a una possibile scelta di dare maggior spazio ad altri giocatori per valutare le loro prestazioni in questa fase di preparazione.

Moise Kean, invece, è un nome familiare per i tifosi juventini. Dopo essere stato ceduto dalla Juventus in passato, Kean è tornato alla squadra con l’obiettivo di dimostrare il suo valore sul campo. La sua esclusione potrebbe essere legata a questioni di strategie di gioco o semplicemente a una scelta tecnica dell’allenatore. Tra i convocati figurano Hasa che è un o dei ‘nuovi’ volti tra i giovani convocati da Allegri per l’amichevole. Non partiranno Szczesny, KaioJorge, Kean e McKennie: acciaccati o per precauzione a seguito del tanto lavoro degli ultimi giorni. Proseguono il loro programma di recupero, invece, Pogba, Fagioli e DeSciglio.

Un altro volto dei nuovi acquisti è il giovane figlio d’arte Weah, sul trampolino di lancio bianconero. Fino adesso sembra avere le carte in tavola per giocarsi un posto importante in squadra e Allegri stesso sembra riservargli quella fiducia necessaria. Anche tanti giovani tra centrocampo e difesa, la nuova filosofia prevede proprio queste necessarie qualità da utilizzare nel presente per poi averle pronte nel futuro. Non ci resta che attendere il cosiddetto verdetto sul campo.