Calciomercato Juventus, “giallo” UFFICIALE: è sparito il numero

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono approfittare di questi ultimi giorni di mercato per sfoltire ulteriormente la rosa.

La certezza non c’è ancora e l’uso del condizionale, ora più che mai, è obbligatorio. L’indizio scovato nelle ultime ore sembrerebbe però supportare in toto la tesi che si è fatta largo nei giorni scorsi.

Quella, cioè, secondo la quale un attuale giocatore della Juventus sarebbe in odore di addio. Parliamo di Weston McKennie, che a detta dei bene informati sarebbe pronto a lasciare Torino e lo Stadium. Né il diretto interessato e né la società hanno ufficializzato il divorzio, ma c’è una prova, dicevamo, che parrebbe convergere proprio in questa direzione. Lo store ufficiale della Vecchia Signora è stato aggiornato qualche minuto fa e gli osservatori più acuti si saranno certamente accorti dei cambiamenti ad esso apportati.

Calciomercato Juventus, “sparisce” il 16 di McKennie: cessione in vista?

Sono ricomparsi tre numeri, (21, 26 e 17) che sono stati assegnati rispettivamente a Nicolò Fagioli, Kaio Jorge e Samuel Iling-Junior proprio oggi, alla vigilia dell’inizio del campionato.

Parallelamente, un altro numero è scomparso dal sito in questione. Non c’è più traccia del 16, quello che fino ad almeno qualche ora fa era cucito sulla maglia di McKennie, tornato in Italia dopo il prestito al Leeds. Che sia significativo, questo piccolo ma per nulla insignificante dettaglio, di un imminente abbandono? Che sia vero, come si dice, che il centrocampista statunitense sia pronto a lasciare la Juventus e ad intraprendere una nuova strada? Non lo si può dire con certezza, ma è innegabile che questo indizio sia a suo modo lampante. Così come è sempre stato evidente, d’altra parte, che la Juventus sia alla ricerca di rinforzi in quella zona di campo e che stia cercando nuove piste da battere in questa fase finale di mercato. I principali indiziati sono Lazar Samardzic, Habib Diarra e Khéphren Thuram, ma nulla ancora, su questo fronte, si è mosso nelle ultime ore.