30 milioni sul piatto: la Juventus chiude subito l’affare

30 milioni sul piatto, Giuntoli potrebbe decidere di dare l’assalto al giocatore già a gennaio: fissato il prezzo.

L’obiettivo di Cristiano Giuntoli, nell’ultima sessione di calciomercato, era quello di cedere più esuberi possibili. La Juventus aveva, ed ha ancora, bisogno di sistemare i bilanci per tornare ad investire. L’unico modo per essere di nuovo protagonisti e non limitarsi a fare da spettatori com’è avvenuto invece nella finestra dei trasferimenti che si è conclusa lo scorso 1 settembre. Ed il nuovo direttore sportivo, in parte, c’è riuscito.

Tanti giocatori hanno lasciato la Juventus, chi in prestito chi invece definitivamente. Pjaca, Bonucci, Zakaria, Kulusevski, Arthur e Pellegrini, tutti ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, hanno trovato una nuova sistemazione. Sarebbe dovuto partire anche McKennie, reduce dal prestito di sei mesi al Leeds, ma alla fine il centrocampista statunitense è rimasto per mancanza di alternative sulla corsia destra ed oggi si sta ritagliando il suo spazio. Sembrava, ad un certo punto, che a fare la valigie dovesse essere anche Paul Pogba, finito nel mirino dei principali club sauditi.

30 milioni sul piatto, la Juve accelera per Khephren Thuram

Il francese ha poi deciso di rimanere alla Juventus, convinto di tornare presto ai suoi livelli abituali una volta smaltiti i problemi fisici che finora l’hanno limitato.

Ma la sospensione per doping – è risultato positivo al testosterone dopo i controlli effettuati ad Udine nella prima giornata di campionato – ha scombussolato i suoi piani. Ora rischia una pesante squalifica che potrebbe costringere la Juventus a risolvere il suo ricco contratto. Ecco perché Giuntoli sta pensando di trovare un suo sostituto già nel mercato di gennaio, che aprirà i battenti subito dopo Natale. Secondo quanto riportato dalla testata francese But!, i bianconeri vorrebbero fare un tentativo per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza, figlio di Lilian (ex difensore della Juve) nonché fratello minore di Marcus, in estate passato dal Borussia Monchengladbach all’Inter. Il club della Costa Azzurra, allenato dall’italiano Francesco Farioli, lo valuta 30 milioni di euro.