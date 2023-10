Atalanta-Juventus, Bremer costretto ad uscire: il motivo

Atalanta-Juventus, Bremer è stato costretto ad uscire: ecco il motivo.

Mancano pochi istanti al triplice fischio di Atalanta-Juventus, gara che viaggia sui binari dell’equilibrio. Per adesso poche emozioni al Gewiss Stadium, con gli orobici che hanno avuto le migliori occasioni per azzannare la partita.

All’85’ Allegri è stato poi costretto a varare un cambio, gettando nella mischia Rugani al posto di Bremer. In un primo momento si pensava che il brasiliano avesse riportato un problema fisico. In realtà, ritornato in panchina, l’ex centrale del Torino ha rassicurato tutti. Semplice precauzione, dunque, per Bremer. Le sue condizioni non destano affatto preoccupazioni.