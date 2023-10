Allegri lo butta fuori: via dalla Juventus in un lampo

Massimiliano Allegri ha ribaltato le gerarchie: l’esterno potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio

La Juventus potrebbe muoversi concretamente nel mercato invernale per cercare di dare una sterzata alla stagione.

Il nuovo campionato dei bianconeri è iniziato in maniera altalenante. In alcune partite la squadra di Allegri ha dato segnali molto significativi, su tutte la vittoria contro la Lazio. La sconfitta col Sassuolo ha riportato a galla diversi problemi che si erano già manifestati l’anno scorso. Le conferme delle lacune dei bianconeri sono arrivate nell’ultima gara contro l’Atalanta. Nonostante lo 0-0, la Juventus è sembrata priva di idee, costruendo poco e niente nel corso dei 90 minuti. I problemi sono sempre più evidenti, le soluzioni non sono così profonde e certamente l’assenza di giocatori come Vlahovic e Milik ha fatto la sua parte. Inoltre giocatori che l’anno scorso hanno dato un grande apporto, come Adrien Rabiot e Filip Kostic, stanno profondamente deludendo.

Juventus, Kostic via a gennaio: il punto sull’esterno serbo

Proprio Filip Kostic sembra ormai indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e presto potrebbe lasciare Torino.

Anche nell’ultima gara è partita dalla panchina, subentrando ad Andrea Cambiaso nel secondo tempo. Rispetto alla scorsa stagione dove ha collezionato 3 gol e ben 10 assist, giocando 37 partite su 38, quest’anno sembra decisamente indietro nelle scelte di Allegri. Appena 5 presenze di cui solo 3 da titolare. Come riportato da Mirko Nicolino, l’esterno serbo sarebbe in uscita dalla Juventus a gennaio, se pur al momento non ci sia nessuna trattativa avviata.

ESCLUSIVA – Nulla di concreto al momento per Filip #Kostic. A dispetto delle voci circolate nei giorni scorsi, l’esterno serbo non è in uscita dalla #Juventus a gennaio | No negotiations at the moment for Filip Kostic. The Serbian winger is not leaving Juventus in January 🇷🇸⚪️⚫️ — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 2, 2023

La Juventus sta già valutando diversi profili per le corsie esterne, uno su tutti Lucas Vazquez del Real Madrid, in scadenza a giugno 2024. Anche per questo motivo Kostic diventa cedibile, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Già in estate era molto vicino al trasferimento negli ultimi giorni di mercato. Trasferimento che potrebbe solo essere rimandato di qualche mese.