Calciomercato Juve, Sané bianconero: adesso prendono Chiesa

Netta vittoria ieri per la Juventus nel derby contro il Torino. Un successo che rilancia le ambizioni della squadra bianconera.

C’era grande attesa per la sfida dello Stadium, con la formazione di Allegri che è riuscita a prendersi i tre punti contro i granata. Una partita giocata con grande attenzione tattica, nonostante le diverse assenze, e con il cinismo delle grandi. Sognare è lecito, insomma.

Siamo solamente alle prime fasi del campionato ma ogni volta che si porta a casa il successo è molto importante, visto che consente – come in questo caso – che consente ad esempio di ridurre il gap con l’Inter. Indicata da molti come la favorita numero uno per lo scudetto. Sarà fondamentale magari riuscire anche a portare a casa qualche rinforzo nel corso della sessione invernale del calciomercato. E ovviamente anche riuscire a tenersi stretti i propri migliori giocatori, che piacciono alle big del calcio europeo.

Juventus, il Bayern pronto a farsi avanti per Chiesa?

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibilità che possano lasciare la Juventus dei grandi giocatori come Vlahovic e Chiesa. Che alla fine sono rimasti a Torino e stanno dando il loro contributo alla causa, anche se ieri pomeriggio erano entrambi assenti per infortunio.

Proprio nelle ultime ore sembrano esserci riaccesi i fari del Chelsea nei confronti del centravanti serbo. Ma attenzione anche per ciò che riguarda Chiesa. Perchè potrebbe innescarsi un meccanismo pericoloso che potrebbe portarlo lontano dalla Juve. Secondo infatti quanto riporta “Fichajes” il Newcastle vuole continuare nella sua opera di rafforzamento e avrebbe messo nel mirino Leroy Sanè del Bayern Monaco. L’esterno offensivo si avvia a vivere la fase conclusiva del suo contratto con i tedeschi, che potrebbero rimpiazzarlo proprio con Federico Chiesa. Del resto il Bayern da tempo segue il percorso di crescita dell’esterno azzurro.