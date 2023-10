Simeone infrange il sogno di Allegri: niente Juventus

Simeone infrange il sogno di Allegri, il tecnico dei Colchoneros vorrebbe riportarlo a Madrid: Londra addio?

Due settimane di pausa per una Juventus che è arrivata alla seconda sosta per gli impegni delle nazionali nel miglior modo possibile. E cioè aggiudicandosi la stracittadina con il Torino. Una vittoria fondamentale per riconquistare il terzo posto e tenere il passo delle due milanesi, al momento le concorrenti più temibili nella corsa al tricolore.

Battendo i granata la squadra di Massimiliano Allegri si è messa alla spalle una settimana diffiicile, in cui ha dovuto fare i conti con le scorie lasciate dal pareggio a reti bianche di Bergamo con l’Atalanta. Non una grande prestazione quella offerta al Gewiss Stadium da Danilo e compagni, che in realtà non avevano incantato nemmeno nel turno infrasettimanale con il Lecce, pur riuscendo ad avere la meglio sui salentini. Insomma, il gioco spumeggiante resta una chimera ma è un dato di fatto che la Juve sia tornata solida dal punto di vista difensivo. Non subisce gol dalla gara di Reggio Emilia con il Sassuolo, finora l’unica sconfitta stagionale della Signora. L’unico vero passo falso.

Simeone infrange il sogno di Allegri, Partey potrebbe tornare all’Atletico Madrid

Per dare la possibilità ad Allegri ed ai suoi uomini di lottare per il tricolore servirà un piccolo sforzo da parte della società. Probabilmente già a gennaio.

Sì, perché c’è da sostituire Paul Pogba, momentaneamente sospeso per la vicenda doping. Nei prossimi giorni si svolgerà il processo ma è improbabile che il centrocampista francese torni a disposizione entro la fine del campionato. Cristiano Giuntoli è sulle tracce di un sostituto, che potrebbe essere quel Thomas Partey che la Juventus insegue da tempo e che a Londra non è un titolare fisso. Secondo il portale Todofichajes.com, tuttavia, il ghanese dell’Arsenal è tornato nel mirino del suo vecchio tecnico Diego Simeone, che vorrebbe riportarlo all’Atletico Madrid.