Il Chelsea sprinta e lo porta a casa: addio Juventus

Il Chelsea sembra poter avere la meglio nella corsa al gioiello della Ligue 1: la Juventus resta a mani vuote

Il calciomercato si sta già infiammando in vista della prossima finestra di gennaio e la Juventus vuole farsi trovare pronta

Sono tanti i nomi nella lista del club bianconero, sia per giugno che per gennaio. Cristiano Giuntoli sta lavorando su diversi profili, dai più esperti a quelli più giovani e di prospettiva. Negli ultimi giorni è stato accostato, inaspettatamente, al club bianconero il nome di Jadon Sancho. In realtà, però, i primi nomi nella lista della Vecchia Signora sono altri e principalmente in mezzo al campo. Uno di questi è il gioiello 19enne della Ligue 1. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Chelsea sarebbe in netto vantaggio sulla Juventus nella corsa al talento dello Strasburgo Habib Diarra. Il classe 2004 francese di origini senegalesi è uno dei giovani più chiacchierati degli ultimi mesi in chiave mercato e da tempo vi stiamo raccontando che il suo nome è in cima alla lista delle preferenze del club bianconero, insieme ad altri talenti piuttosto interessanti come Khephren Thuram, Manu Koné e Youssouf Fofana.

Juventus, il Chelsea in vantaggio per Habib Diarra

Il club londinese ha ingaggiato diversi giocatori dopo l’acquisizione da Clearlake Capital Group e alcuni di loro sono attualmente via con contratti di prestito.

Dopo l’investimento per Enzo Fernandez a gennaio scorso dal Benfica e quello di Moises Caicedo in estate dal Brighton, il prossimo centrocampista ad approdare al Chelsea potrebbe essere proprio Habib Diarra. Il gioiello dello Strasburgo ricopre il ruolo di trequartista ma anche di mezz’ala e ha già dimostrato di avere duttilità. In 7 partite di Ligue 1 ha raccolto un gol e un assist e i suoi margini di miglioramento sono decisamente alti. Diarra è sotto contratto col club francese fino al 2027. Il co-proprietario dei Blues Todd Boehly detiene una quota di maggioranza dalla scorsa stagione. Di conseguenza il Chelsea potrebbe avere un vantaggio non indifferente sul centrocampista che potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus.