Altro che Juventus: se lo prende il Barcellona

Il Barcellona ha deciso il nuovo obiettivo per l’attacco: assalto al big di Premier League. Il timido tentativo della Juventus va in fumo

La Juventus sta lavorando sotto traccia in vista della sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di trovare nuovi profili per colmare alcuni reparti.

Le principali lacune la Juventus le sta riscontrando a centrocampo dove sembrano mancare, banalmente a livello numerico, risorse per affrontare un’intera stagione. Dopo la positività al doping di Paul Pogba con relativa squalifica e l’ultimo caso scoppiato attorno a Nicolò Fagioli, indagato per scommesse clandestine, la situazione è decisamente degenerata. Adesso il reparto è composto dai soli Locatelli, Rabiot e Miretti, con la possibilità di inserire McKennie da mezz’ala. Il centrocampo, però, non è l’unico reparto che necessita ritocchi. Anche in attacco sembra mancare qualcosa. La Juventus, non a caso, negli scorsi mesi ha fatto un tentativo concreto per Domenico Berardi, ancora una volta senza successo. Adesso il nome che echeggia è quello di Jadon Sancho.

Juventus, il Barcellona accende l’interesse per Jadon Sancho

Uno dei protagonisti del mercato invernale potrebbe essere Jadon Sancho, in rottura col Manchester United.

L’attaccante inglese classe 2000 ha un contratto con i Red Devils fino al 2026 ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Manchester dopo essere stato allontanato dalla squadra. Il tutto è scaturito dai contrasti con Erik Ten Hag, che ha già espresso in più occasioni di volerlo fuori rosa. Certamente non mancano le richieste per l’ex Borussia Dortmund e anche la Juventus sta timidamente valutando la situazione. Fabrizio Romano ha sottolineato come al momento qello del club bianconero non sia un pensiero concreto. Non è escluso, però, che la situazione possa cambiare nei prossimi mesi. Come sottolineato da todofichajes.com, però, in prima fila per Sancho ci sarebbe il Barcellona che ha bisogno di aggiungere nuovi profili al reparto offensivo. Giocatori come Raphinha non stanno dando certezze, tanto che il club catalano starebbe pensando di sacrificare il brasiliano. Con la cessione dell’ex Leeds, il Barcellona avrebbe la disponibilità economica per assicurarsi Sancho.

L’idea di vestire la maglia del Barcellona ha acceso l’entusiasmo del giocatore che avrebbe chiesto al suo agente di muoversi in tal senso. Laporte proverà a portarlo in Catalogna fino a fine stagione, cercando di trovare una soluzione col Manchester United per prelevarlo a titolo definitivo.