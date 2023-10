Incubo Juventus, la prima ‘sentenza’ fa malissimo: “Retrocessione”

Incubo Juventus, la notizia di Fagioli ha scosso di nuovo il mondo bianconero. Il calcioscomesse è esploso di nuovo

L’altro ieri Fagioli, ieri Zaniolo e Tonali. Per il calcio italiano il momento è difficile, viste anche le modalità di intervento delle forze dell’odine che sono andate direttamente nel ritiro della Nazionale a Coverciano a notificare l’indagine nei confronti degli ultimi due giocatori citati da Fabrizio Corona.

Proprio Corona ieri sera è intervenuto a Sportitalia entrando nel dettaglio della situazione. E questa mattina si vocifera che sarebbero almeno dieci i calciatori che potrebbero essere coinvolti in questa inchiesta. Un momento durissimo in un momento assai delicato con due partite della nazionale fondamentali per riuscire a centrare una qualificazione al prossimo Europeo in programma l’estate del 2024 in Germania. Ma andiamo a vedere quello che è stato il punto fatto appunto da Corona nella tarda serata di ieri.

Incubo Juventus, le parole di Corona

“Ho una notizia bomba: la polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, altrimenti non sarebbe mai andata a colpo sicuro, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale. Se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano è perché evidentemente è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolti solo loro due”.

E poi: “La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l’ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima”. Certo, c’è da dire in questo caso che la Juventus è partita prima dell’1 agosto verso gli Stati Uniti. A fine luglio la squadra era dall’altra parte dell’Oceano per le amichevoli precampionato. Quindi qualcosa non torna.