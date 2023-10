Caso scommesse, non solo Fagioli: un nuovo calciatore della Juve potrebbe essere coinvolto

Fagioli non sarebbe l’unico giocatore. Oltre ad altri due giocatori della nazionale, potrebbe essere coinvolto anche un altro bianconero.

Adesso emergerebbero nuovi dettagli in un’indagine in corso sulla presunta partecipazione di noti calciatori in attività illegali sul calcioscommesse in piattaforme non lecite.

Come scrive ‘Repubblica’, in una svolta inaspettata dell’indagine in corso, emergono dettagli sorprendenti sulla presunta partecipazione di altri giocatori nel caso che ha visto coinvolto Fagioli, giocatore della Juventus. Come comunicato dal re dei paparazzi ‘Fabrizio Corona’, altri due calciatori Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali sarebbero finiti nell’occhio del ciclone. Questa situazione è emersa dopo che un il giovane calciatore, Fagioli, ha autodenunciato il suo coinvolgimento in tali attività e consegnato il suo cellulare alle autorità.

Non solo Fagioli, da Tonali a Zaniolo ad un altro bianconero

Al momento dell’autodenuncia, Fagioli ha consegnato il suo cellulare, rivelando l’esistenza di una chat WhatsApp che includeva Zaniolo, Tonali e altri compagni di squadra. Tra questi, si dice che ci sia anche un calciatore della Juventus di “seconda fascia”. Le autorità hanno identificato i nomi dei siti illegali coinvolti in queste chat. L’indagine sembrava procedere normalmente fino a quando ‘Fabrizio Corona’, una figura nota, ha iniziato a fare nomi che coinvolgevano i calciatori. Si è sollevato il dubbio che Corona potesse essere stato informato da ambienti calcistici milanesi o da una fonte interna alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Questa svolta ha costretto la polizia a accelerare il protocollo e ad agire rapidamente.

La situazione è in continua evoluzione e l’indagine è in corso. Si tratta di un caso complesso che coinvolge il mondo del calcio, questioni legali e di sicurezza. È importante attendere ulteriori sviluppi per comprendere appieno l’entità delle attività illegali e le possibili conseguenze per i calciatori coinvolti se dovessero essere confermati i loro coinvolgimenti. Rimaniamo in attesa di avere riscontri ufficiali sulla questione.