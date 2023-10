Douglas Costa-Juventus: la ‘chiusura’ è definitiva

Anche se il mese di gennaio è ancora lontano La Juventus ha iniziato a guardare ai possibili colpi da mettere a segno.

Nel 2024 la tifoseria bianconera si aspetta che la dirigenza mette a mano al portafogli e riesco a portare alla corte di Massimiliano Allegri quei giocatori adatti alle sue idee di gioco. Elementi in grado di migliorare la qualità della rosa attuale in modo da poter puntare a grandi traguardi.

Questa prima parte della stagione ha regalato senza ombra di dubbio delle soddisfazioni ai supporters bianconeri ma c’è ancora tanta strada da fare. Il sogno rimane quello di riuscire a riportare il tricolore a Torino ma più realisticamente bisognerà puntare ad una delle prime quattro posizioni in modo da garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che è fondamentale raggiungere anche prettamente per motivi economici, visti i soldi che questo torneo riesce a garantire ai club partecipanti.

Juventus, possibilità vicine allo zero per un ritorno di Douglas Costa

A gennaio come detto è probabile che la Juventus debba mettere mani nel portafogli per regalare delle pedine ad Allegri. Ne ha bisogno soprattutto il centrocampo, che è rimasto orfano di Pogba e Fagioli. Tuttavia i soldi da spendere non sono molti e si devono cercare rinforzi anche in altri settori.

Come per #Arthur, nessuna evidenza di un possibile ritorno alla #Juventus di #DouglasCosta ❌ — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 25, 2023

Nelle ultime ore è rimbalzato anche il nome di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano si avvicina alla fine del contratto con i Los Angeles Galaxy e dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Ma come ha spiegato il giornalista Mirko Nicolino su Twitter non ci sono evidenze riguardo l’interesse della Juventus nei suoi confronti. I tifosi speravano in un suo ritorno, anche solo fino alla fine della stagione. Ma difficilmente sarà così.