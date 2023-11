Bomba clamorosa Conte: “Pre accordo con un club italiano”

Antonio Conte avrebbe già un preaccordo con una squadra italiana. Ecco perché avrebbe detto di no al Napoli

In queste ore la panchina di Rudi Garcia traballa. Anzi, per meglio dire, si attende solamente l’annuncio ufficiale dell’esonero del tecnico francese. E in panchina il suo posto lo dovrebbe prendere Tudor, ex Verona e Marsiglia. Saremmo ai dettagli.

Soprattutto il mese scorso, quando il francese era di nuovo sul punto d’addio, si è parlato di un Conte vicino al Napoli. Poi lo stesso pugliese con una stories apparsa sul suo profilo Instagram ha voluto fare chiarezza. Ma oltre il fatto di non voler prendere una squadra in corsa e soprattutto la voglia di rimanere vicino alla famiglia, secondo Mario Mattioli che ha parlato questa mattina a Radio Radio ci sarebbe un’altra questione che spingerebbe Conte a dire di no a tutti i club al momento. E andiamo a vedere quale potrebbe essere.

Conte ha già un preaccordo con una squadra di Serie A

““A Napoli l’unico che volevano era Conte, qualsiasi altro sarebbe stato contestato a priori. Ma Conte è già sotto contratto, tra virgolette, con un’altra società italiana e non credo che possa rompere quel preaccordo per andare a Napoli, non essendo un amante delle situazioni prese in corsa”. Insomma, avete letto bene: Conte avrebbe già un preaccordo.

E ovviamente, cercando di capire quale potrebbe essere la squadra che avrebbe già avuto una stretta di mano con il tecnico italiano, la corsa appare a due: o la Juventus – che però ha Allegri che, nonostante tutti quelli che sono i suoi delatori, sta facendo benissimo – o la Roma, che dovrebbe separarsi da Mourinho alla fine della stagione. Vedremo. Solamente il tempo ci dirà la verità.