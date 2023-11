Il ribaltone in casa Napoli travolge anche la Juve: Allegri perde il bomber

Il ribaltone in casa Napoli potrebbe travolgere anche la Juventus: Massimiliano Allegri in questo modo potrebbe perdere il suo bomber

La luna di miele tra Rudi Garcia e il Napoli è durata solamente pochi mesi. In queste ore si attende solamente l’annuncio ufficiale dell’esonero. Il tecnico francese è già tornato in Patria in questa mattina e sa benissimo che in Italia almeno per il momento non ci tornerà. Dopo la vittoria dell’Empoli di ieri non ci sono più dubbi.

Si parla in queste ore di Igor Tudor come possibile successore. Tant’è che si vocifera che prima del comunicato ufficiale di addio si dovrà aspettare l’accordo tra De Laurentiis e l’ex allenatore di Verona e Marsiglia. Tudor, con un passato importante alla Juventus, è pronto comunque a firmare e il ribaltone al Napoli potrebbe anche toccare la Juventus. Vediamo come.

Calciomercato Juventus, il Napoli su Milik?

In casa Juventus c’è un Milik, prelevato a titolo definitivo appunto dal Marsiglia, che in questa stagione sta trovando poco spazio. Nelle gerarchie di Allegri è stato superato anche Moise Kean che al momento merita di essere preso in enorme considerazione dal tecnico livornese. Le strade di Tudor e dell’attaccante polacco, al Marsiglia, si sono incrociate solamente per un breve periodo, durante la fase di preparazione, ma nel momento dell’addio l’allenatore ha avuto delle belle parole per l’ex Napoli.

Con l’addio di Osimhen che sembra essere sempre più vicino, non è del tutto da escludere un ritorno di fiamma azzurro per il centravanti della Juventus, magari il prossimo anno anche, visto che a gennaio entrambe, lì davanti, dovrebbero rimanere con gli stessi interpreti. In poche parole questa al momento è solamente una suggestione che magari potrebbe prendere davvero forma nei prossimi mesi.