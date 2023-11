Bordata di fischi assordante: i tifosi della Juventus lo hanno ‘fatto fuori’

Bordata di fischi assordanti nel momento della lettura delle formazioni. Il passato è dimenticato. I tifosi della Juve lo hanno fatto fuori

Il passato è dimenticato. Il tradimento non può passare sotto traccia. I tifosi della Juventus hanno deciso così. E giustamente anche, diremmo noi.

Sì, perché nel momento in cui sono state lette le formazioni di Juventus-Inter, lo Stadium ha riempito di fischi uno dei calciatori che ha fatto la storia degli ultimi anni. Quel Cuadrado che in scadenza ha deciso di accettare l’offerta di Marotta e di passare dall’altro lato, di andare nell’acerrima rivale. Quella che è in campo questa sera contro i bianconeri. Travolto dai fischi il colombiano, e non poteva essere altrimenti.