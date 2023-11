Juventus, un altro centrocampo va KO: UFFICIALE la lesione legamentosa

Juventus, un altro centrocampista – questa volta della squadra di Montemurro – va ko. La situazione attorno a Julia Grosso

Non parliamo della squadra di Allegri, anche perché non ci sono quasi centrocampisti che si possono fare male. Ma della formazione allenata da Joe Montemurro, quella femminile, che alla fine del girone d’andata è seconda in classifica alle spalle della Roma che guida a punteggio pieno.

Sono tre i punti di distacco per le bianconere, relative alla gara di Biella che ha visto uscire vittoriose le giallorosse per 3-1. C’è tutto un girone di ritorno da disputare e, come sappiamo, c’è anche la poule scudetto per la Serie A Femminile: le prime cinque si incontreranno di nuovo in altri match di andata e ritorno per decidere chi conquisterà il tricolore. Insomma, in poche parole, c’è tempo per poter riprendersi il titolo. Di certo la Juve ha bisogno di scendere in campo nelle migliori condizioni possibili. E anche in questo caso ci sono diversi infortuni – da Girelli a Bonansena – che costringono Montemurro a fare delle scelte diverse ogni settimana. L’ultimo stop è quello di Grosso.

Juventus, anche Julia Grosso ko

“Gli esami svolti al J-Medical hanno confermato una lesione legamentosa per Julia Grosso: la centrocampista della Juventus Women proverà a recuperare subito dopo la sosta, ma sarà da valutare giorno per giorno”. Questa la notizia che nella serata di ieri è stata riportata da Giovanni Albanese.

Grosso, canadese, non risponderà quindi alla convocazione della propria nazionale in questa sosta che coinvolgerà per le prossime due settimane il campionato femminile. Montemurro ovviamente spera di recuperarla nel minor tempo possibile, anche se c’è da prendere tutto con le pinze. Vedremo.