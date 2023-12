By

La Juventus si avvia a vivere le ultime settimane di un anno che per i colori bianconeri è da considerarsi parecchio travagliato.

Il 2023 sta per finire in archivio e i tifosi quest’anno se lo ricorderanno molto bene. Una penalizzazione di ben 10 punti ha fatto finire il club al settimo posto dell’ultimo campionato, poi è addirittura arrivata l’esclusione dalle coppe europee.

Cambiato il Cda societario, dal nuovo campionato la dirigenza ha deciso di voltare pagina. E c’è da dire che in questo torneo la Juventus sta raccogliendo molti risultati positivi. La missione principale sarà riconquistare l’Europa accedendo alla prossima Champions League. Ma allo stesso tempo vincere lo scudetto sarebbe un sogno per tutti. Proprietà compresa, visti gli sforzi che si stanno facendo per avere una squadra competitiva.

Juventus pronta a tornare nell’Eca? Le parole di Al Khelaifi

Proprio a livello societario si registrano in questi giorni dei rumors che riguardano proprio la Juventus. Che a quanto pare è pronta a fare un passo indietro e a tornare nell’Eca, dopo averla lasciata nel 2021 per decisione dell’allora presidente Agnelli.

Ne ha parlato Tuttosport sottolineando le parole del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi al termine della riunione del Consiglio ECA, di cui è a capo. “Se smettono di lottare per un progetto stupido, sono sempre i benvenuti. Ho parlato con il proprietario e credo che vogliano tornare. Sono decisamente i benvenuti” ha detto. Oggetto della discussione è proprio la Juventus. Che dunque potrebbe essere riaccolta tra i grandi club europei. Un vero e proprio ribaltone quello che sarebbe stato deciso da John Elkann. Tuttavia “Calcio&Finanza” rivela come un portavoce della società ha detto all’Agenzia Reuters che “la Juventus non sta valutando la possibilità di rientrare nell’ECA al momento”.